أسعار العملات العربية اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه

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أعلن البنك المركزي اليوم خلال البيانات التي قام بنشرها عن استقرار أسعار العملات العربية وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه، وكان هذا خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 16 أبريل 2018، حيث وصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم إلى 4.70 جنيه للشراء وسجل 4.72 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه إلى 58.76 جنيه للشراء وسعر 59.13 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم إلى 4.79 جنيه للشراء وسعر 4.82 جنيه للبيع.

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أما بالنسبة لسعر الريال القطري، فقد سجل اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه 4.83 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الأردني خلال تعاملات اليوم إلى 24.80 جنيه للشراء وسعر 25.06 جنيه للبيع.

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