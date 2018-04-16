البورصة تشهد ارتفاع جماعي في المؤشرات مع بداية تعاملات اليوم

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بدأت تعاملات اليوم الاثنين الموافق 16 أبريل 2018 بارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات، حيث سجل المؤشر “إيجي إكس 30” خلال بداية التعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ ليستقر عند مستوى 17620 نقطة، بقيمة ارتفاع 0.18%.

واستقر المؤشر “إيجي إكس 50” خلال بداية التعاملات اليوم عند مستوى 2990 نقطة بعد أن نجح في تسجيل ارتفاع بنسبة 0.22%، أما بالنسبة للمؤشر “إيجي إكس 70” فقد استقر في بداية التعاملات عند مستوى 864.6 نقطة بعد أن ارتفاع بنسبة 0.03%.

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ونجح المؤشر “إيجي إكس 100” في الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم عند مستوى 2256 نقطة، وذلك بعد أن ارتفاع خلال بداية التعاملات بنسبة 0.04%، جاء هذا وفقا للبيانات الصادرة عن البورصة بخصوص بداية تعاملات اليوم.

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