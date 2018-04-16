المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

Advertisements

يقوم البنك المركزي اليوم الاثنين الموافق 16 أبريل 2018 بطرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث سيكون الطرح الأول لأجل 3 سنوات بقيمة 1.25 مليار جنيه، وسيكون الطرح الثاني أجل 7 سنوات بقيمة 1.75 مليار جنيه.

وذكرت التقارير الأخيرة أن قيمة العجز في الموازنة للعام المالي الجاري من المتوقع أن تصل إلى 240 مليار جنيه، حيث يقوم البنك المركزي بالعمل على التخلص من قيمة العجز تلك من خلال إجراءات الطرح التي يقوم بها بين الفترة والأخرى بالنيابة عن وزارة المالية.

Advertisements

هذا بالإضافة إلى المساعدات والمنح التي تتلقاها البلاد وكذلك القروض الدولية، والتي يعمل المركزي من خلالها على توفير نفقات البلاد، وتعد البنوك المحلية من أكثر الهيئات المقبلة على شراء الأدوات والسندات التي يقوم المركزي بطرحها.

اقرأ أيضا: