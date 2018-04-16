حقيقة ارتفاع أسعار السجائر من “الشرقية للدخان”

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أعلنت مجموعة من المصادر التابعة لشركة الشرقية للدخان وهي واحدة من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية، أن ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة القادمة لا أساس له من الصحة.

وأضافت المصادر خلال التصريحات أن ما انتشر حول زيادة الأسعار في الفترة القادمة مجرد شائعات، موضحة أن هذه الشائعات تنتشر بواسطة مجموعة من التجار في السوق المحلية بهدف رفع الأسعار وتحقيق المزيد من المكاسب.

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كما أكدت المصادر على ضرورة الإعلان عن أي ارتفاعات متوقعة في أسعار السجائر، مؤكدة أن أي ارتفاعات يتم إقرارها لا تعتبر سرًا.

كما أضافت المصادر أيضا أن عملية تطبيق الرسوم على السجائر من المتوقع أن تكون مع نهاية العام الجاري، حيث من المقرر القيام بهذا الإجراء في ظل السعي وراء توفير تمويل تطبيق التأمين الصحي الشامل، هذا حيث من المقرر رفع الأسعار خلال تلك الفترة وبالتالي رفع قيمة الإيرادات التي تحققها الشركة.

هذا وذكرت التصريحات أن نسبة النمو المتوقعة في إيرادات شركة الشرقية للدخان تعادل 13%، وهذا سيكون في العام المالي 2017/2018، وبالتالي يكون متوسط معدل النمو سنويا خلال فترة الخمس سنوات يعادل 12%.

كما أشارت المصادر إلى الارتفاعات التي تطرأ على أسعار السجائر، مؤكده أن تلك الارتفاعات لا تؤثر مطلقا على حركة البيع في السوق، ولكن الشركة قد تكبدت الكثير من الخسائر خلال الفترة الماضية نتيجة قرار التعويم وارتفاع تكلفة الانتاج بشكل كبير.

وجاءت القرارات الأخيرة من الحكومة المصرية تستهدف رفع قيمة الإيرادات من السجائر من خلال تطبيق الضريبة، حيث وصلت قيمة الارتفاع المستهدفة إلى 7 مليارات جنيه ما يعادل “395 مليون دولار” في العام المالي 2017/2018.

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