القابضة للأدوية تؤيد رفع أسعار 600 صنف قريبًا

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أعلنت قيادات الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة المصرية والنيل والجمهورية والقاهرة ومصر للمستحضرات زتنمية الصناعات الكيماوية بتصريحات وزير قطاع الأعمال العام “خالد بدوي” تأييدها بخصوص الاتجاه لحصر أصناف الأدوية التي تتسبب في وقوع خسائر، حيث وصل عدد تلك الأصناف إلى 600 صنف، ومن المقرر رفع أسعار تلك الأصناف.

الجدير بالذكر أن عدم تحديد الأسعار الاقتصادية للمستحضرات قد تسبب في مواجهة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام أزمة، حيث يتم طرح تلك الأصناف للمستهلك بأسعار تقل كثيرا عن أسعار التكلفة، وبالتالي يتسبب في خسائر للشركات المصنعة للأدوية، هذا بجانب ضرورة التزام الشركات بالاشتراطات الجيدة خلال عملية التصنيع.

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وشهدت الفترة الأخيرة تكبد شركات الدواء التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية خسائر كبيرة، ويرجع هذا إلى الارتفاع في سعر التكلفة خلال عملية التصنيع، والذي يقل كثيرًا عن سعر البيع للمستهلك.

ووفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإن الشركة القابضة للصناعات الدوائية ستقوم بتحديد أصناف الأدوية التي لا يحتاجها السوق، وسيتم وقف إنتاج تلك الأصناف، هذا وستُحدد بدائل لأدوية أخرى يتم إيقافها.

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