استقرار واضح في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

Advertisements

شهدت تعاملات اليوم استقرار ملحوظ في أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 662 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 567 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم إلى 756 جنيه، ووصل السعر العالمي للأوقية خلال تعاملات اليوم نحو 1352 دولار.

Advertisements

هذا وتشهد سوق الذهب خلال الفترة الحالية حالة من الركود الملحوظ، حيث تراجعت مبيعات السوق بشكل ملحوظ خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار الذهب والتي جعلته بمثابة مصدر ترفيه لا يقوى الكثير على تحمل تكلفته.

الجدير بالذكر أن الذهب يعتبر أحد المصادر الاستثمارية التي يفضلها الكثير من المستثمرين حول العالم، خاصة خلال الفترة الحالية والتي تمثل أوقات ضبابية سياسية كانت أو مالية.

اقرأ أيضا: