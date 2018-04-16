أسعار الأسمنت تتراجع اليوم و”طرة “يسجل 938 جنيه للطن

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شهدت تعاملات الأسمنت اليوم انخفاض ملحوظ في الأسواق، حيث وصل سعر الطن من الأسمنت المسلح خلال تعاملات اليوم 920 جنيه، حيث انخفضت أسعاره خلال تعاملات اليوم بعد أن وصلت خلال التعاملات من قبل إلى 958 جنيه.

وسجل سعر الطن من أسمنت بوتلاند خلال تعاملات اليوم 938 جنيه، وذلك بعد الانخفاضات التي طرأت عليه حيث كان سعره قبل الانخفاض 950 جنيه، وسجل سعر الطن من أسمنت الشركة القومية للأسمنت الفاخر اليوم 950 جنيه بعد أن كان سعره قبل الانخفاض 1000 جنيه.

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ووصل سعر الطن من أسمنت سيناء خلال تعاملات اليوم إلى 908 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من أسمنت قنا فقد سجل خلال تعاملات اليوم 880 جنيه وذلك بعد الانخفاض، حيث كان سعره قبل الانخفاض 930 جنيه، ووصل سعر الطن من أسمنت النصر اليوم إلى 875 جنيه وذلك بعد أن كان سعره قبل الانخفاض 940 جنيه، وأخيرا سجل سعر الطن من أسمنت السويدي خلال تعاملات اليوم 880 جنيه وذلك بعد أن كان سعره قبل الانخفاض 950 جنيه.

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