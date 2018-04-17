أسعار العملات الأجنبية اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه

Advertisements

أعلن البنك المركزي خلال أحدث البيانات التي قام بنشرها عن أسعار العملات الأجنبية خلال التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم إلى 17.6331 جنيه للشراء وسعر 17.7328 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه 21.7239 جنيه للشراء وسجل سعر 21.8486 جنيه للبيع، في حين أن سعر الجنيه الإسترليني قد سجل اليوم خلال التعاملات 25.0372 جنيه للشراء وسعر 25.1823 جنيه للبيع.

Advertisements

ووصل سعر الفرنك السويسري خلال تعاملات اليوم إلى 18.2953 جنيه للشراء وسجل سعر 18.4045 جنيه للبيع، بينما وصل سعر ال100 ين الياباني خلال تعاملات اليوم 16.4441 جنيه للشراء وسجل سعر 16.5418 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا: