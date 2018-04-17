النجار: بيع هايبر ماركت في العاشر من رمضان في المزاد العلني بسعر 23 ألف جنيه للمتر المربع

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أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس “عادل سعيد النجار” خلال مجوعة من التصريحات التي قام بها أن الجهاز قد انتهى من إجراءات بيع هايبر ماركت بمساحة تصل إلى 1600 متر مربع في المزاد العلني، مضيفا أن سعر البيع قد سجل 23250 جنيه للمتر المربع، حيث وصل السعر الإجمالي للهايبر ماركت نحو 37.5 مليون جنيه.

كما أضاف خلال التصريحات أنه قد تم بيع عدد من المحال التجارية وثلاثة صيدليات تتنوع مساحتهم في المناطق التالية:

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صيدلية رقم 1 تقدر مساحتها 30.63 متر مربع وصل سعر البيع إلى 63 ألف جنيه للمتر تقع في غرب الحي العاشر. محل رقم 2 تقدر مساحته 29.18 متر مربع، وصل سعر البيع إلى 24 ألف جنيه للمتر المربع في غرب الحي العاشر. محل رقم 3 تقدر مساحته 15.15 متر مربع، وصل سعر البيع إلى 24550 جنيه للمتر المربع في غرب الحي العاشر. صيدلية رقم 1 تقدر مساحتها 30.63 متر مربع، وصل سعر البيع إلى 7 آلاف و50 جنيه للمتر المربع في جنوب الحي العاشر. محل رقم 2 تقدر مساحته 29.18 متر مربع، وصل سعر البيع إلى 24 ألف و100 جنيه للمتر المربع في جنوب الحي العاشر. محل رقم 3 تقدر مساحته 15.15 متر مربع، وصل سعر البيع إلى 35 ألف و500 جنيه للمتر المربع في جنوب الحي العاشر. صيدلية رقم 1 تقدر مساحتها 30.63 متر مربع، وصل سعر البيع إلى 45 ألف و500 جنيه للمتر المربع في المجاورة 77. محل رقم 3 تقدر مساحته 15.15 متر مربع، وصل سعر البيع إلى 16100 جنيه للمتر المربع في المجاورة 28.

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