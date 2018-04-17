أسعار الذهب تتراجع خلال تعاملات اليوم في مصر

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أستهل التعاملات اليوم الثلاثاء بتراجع اسعار الذهب بقيمة 2 جنيه، ليكون سعر جرام الذهب عيار21 وهو العيار الأساسي والاكثر مبيعًا وتداولًا وانتشارًا بالسوق المصري 660 جنيه حتى الان.

والأن سنذكر البيان التفصيلي لسعر الذهب في الأسواق:-

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الذهب عيار18: 565 جنيه للجرام.

الذهب عيار21: 660 جنيه للجرام.

الذهب عيار24: 754 جنيه للجرام.

سعر جنيه الذهب: 5280 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1343 دولار.

والجدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت مساء أمس بقيمة 2 جنيه، لكن سرعان ما تراجع مرة أخرى في ظل الانخفاض الذي لحق بالأوقية والذي بلغ أربعة دولار.

وقد شهد أسعار الذهب بمصر في الثلاث اسابيع الماضية حالة من عدم التوازن الشديد والذي زادت شدته مع تعدي سعر جرام الذهب 666 جنبه، مما أدى إلى توقف عمليات بيع وشراء الذهب بشكل ملحوظ في سوق الصاغة.