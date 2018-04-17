العاشر من رمضان تعلن عن بيع هايبر ماركت بسعر 37.5 مليون جنيه في مزاد علني

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس “عادل سعيد النجار” عن بيع “هايبر ماركت” من خلال إدراجه في مزاد علني، وأوضح أن مساحة هايبر ماركت بلغت ألف وستمائة متر مربع بسعر ثلاثة وعشرين ألف ومائتين وخمسين جنيه للمتر المربع ليسجل السعر الإجمالي 37,5 مليون جنيه مصري.

وقد أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أنه قد تم بالفعل بيع ثلاثة صيدليات إلى جانب بيع عدد من المحلات التجارية ذات المساحات المتنوعة، وهي موزع كالتالي “في منطقة غرب الحي العاشر قد تم بيع صيدلية رقم واحد وتبلغ مساحتها 30,63 متر مربع بسعر ثلاثة وستين ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر يصل حوالي مليون جنيه.

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كما تم بيع محل رقم اثنين بمساحة تصل إلى 29,18 متر مربع بسعر المتر المربع أربعة وعشرين ألف جنيه بإجمالي سعر سبعمائة وخمسين ألف جنيه، كما تم بيع محل رقم ثلاثة بمساحة 15,5 متر مربع بسعر أربعة وعشرين ألف وخمسمائة وخمسين ألف جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر سجل حوالي ثلاثمائة واثنين وثمانين ألف جنيه مصري.

وأضاف أنه قد تم بيع صيدلية رقم واحد في منطقة جنوب الحي العاشر تبلغ مساحتها حوالي 30,63 متر مربع بسعر المتر 70,50 جنيه للمتر المربع بإجمالي سعر يصل إلى حوالي 2,2 مليون جنيه مصري، كما تم بيع محل رقم اثنين بمساحة تصل إلى 29,18 متر مربع بسعر المتر 24,100 ليسجل سعر المحل حوالي 703 ألف جنيه مصري.

كما تم بيع محل رقم ثلاثة بمساحة تصل إلى 15,15 متر مربع بسعر المتر المربع 35,500 ألف جنيه مصري لتصل التكلفة الإجمالية لبيع المحل حوالي خمسمائة واثنين وخمسين ألف جنيه مصري.

وأشار أنه في المجاور رقم سبعة وسبعين قد تم بيع صيدلية رقم واحد بمساحة 30,63 متر مربع بسعر المتر حوالي 45,500 جنيه مصر بإجمالي سعر 1,4 مليون جنيه، وفي المجاورة رقم ثمانية وعشرين قد تم بيع محل رقم ثلاثة بمساحة 15,5 متر مربع بإجمالي سعر 250 ألف جنيه مصري حيث سجل سعر المتر المربع ستة عشر ألف ومائة جنيه مصري.

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