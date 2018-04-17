التموين تعلن عن مد فترة “أهلاً رمضان” حتى 16 مايو في المحافظات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان حيث أعلن أن رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل قد وافق على مد فترة “معرض أهلاً رمضان” من أجل تمكين جموع المواطنين من شراء جميع احتياجاتهم قبل شهر رمضان الكريم.

وأضاف قائلاً “إن معرض أهلاً رمضان الذي كان من المحدد أن يفتح أبوابه أمام جموع المستهلكين في يوم العاشر من شهر مايو القادم قد تم مد فترة المعرض حتى السادس عشر من شهر مايو بنفس الأسعار بدلاً من شهر الثالث عشر من شهر مايو”.

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وقد أعلن ممدوح رمضان عن مد فترة معارض الشركات التابعة إلى “الشركة القابضة للسلع الغذائية” في محافظات جمهورية مصر العربية حتى الواحد والثلاثين من شهر مايو القادم، والتي من المقرر أن تفتح أبوابها أمام جموع المواطنين في الأسبوع الأول من شهر مايو القادم لعام 2018.

وقد أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تعلم على تلافي جميع أخطاء السنوات الماضية، حيث تم إجراء اجتماعات قطاعية مع سلع بعينها، وتابع قائلاً “أن الوزير سوف يجتمع اليوم مع بعض من السلاسل التجارية ظهر اليوم ثم سيتم عقد اجتماع آخر مع صناعات الحبوب والسلع الأخرى، من أجل المطالبة بتوفير كميات كافية من السلع مع وجود تخفيضات في الأسعار”.

وشدد على ضرورة مراقبة الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار والاستغلال، وقد وجه المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية الشكر إلى جميع الشركات الغذائية العاملة في السوق المصري من أجل استجابتهم إلى جانب حسهم الوطني من أجل التخفيف عن المستهلك المصري عن طريق طرح السلع بأسعار مناسبة ومنخفضة.

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