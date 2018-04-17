شعبة الأسماك: نتوقع استقرار أسعار الأسماك مع بداية رمضان

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أعلن رئيس شعبة الأسماك التابع للغرفة التجارية في القاهرة “أحمد جعفر” اليوم خلال مجموعة من التصريحات على أن الفترة الحالية تشهد تراجع ملحوظ في الإقبال على شراء الأسماك، وذلك مع إقتراب شهر رمضان الكريم، ومن المتوقع أن يستمر التراجع خلال تلك الفترة وحتى الفترة التي تسبق عيد الفطر بنحو 10 أيام.

كما ذكر رئيس الشعبة خلال التصريحات التي قام بها أن الفترة الحالية تشهد استقرار ملحوظ في أسعار الأسماك، وقد بدأن حالة الاستقرار تلك منذ فترة ليست بالقصيرة، وخاصة أسعار الأسماك الشعبية والتي تشمل “البوري والبلطي والمكرونة”.

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كما ذكر جعفر خلال التصريحات أسعار بعض أنواع الأسماك ومنها سمك البوري، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 35 وحتى 40 جنيه، أما بالنسبة لسعر البلطي فإنه يتراوح ما بين 18 وحتى 23 جنيه، وهناك سمك الماكريل والذي يتراوح سعره ما بين 22 جنيه وحتى 35 جنيه.

كما أشار خلال التصريحات إلى أسعار الأسماك مؤكدا أنها لم تشهد أي قفزات أو ارتفاعات مفاجئة خلال الفترة الأخيرة وبالتالي فإنها تعتبر في متناول الجميع، كما ذكر أن الأسعار تتحرك في بعض المواسم التي يكثر خلالها الإقبال على شراء الأسماك مثل موسم شم النسيم، حيث ترتفع الأسعار بشكل طفيف وتعود كما كانت بعد انتهاء الموسم.

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