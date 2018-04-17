منتصف تعاملات اليوم تظهر تباين ملحوظ في مؤشرات البورصة

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شهدت منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 تباين ملحوظ، حيث أظهر المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 خلال تعاملات اليوم ارتفاع ملحوظ، حيث استقر بعد الارتفاع عند مستوى 17815 نقطة، وذلك بعد أن سجل ارتفاع بقيمة 1.11%.

أما بالنسبة للمؤشر الخمسيني إيجي إكس 50، فقد ارتفاع خلال تعاملات اليوم ليستقر مع منتصف التعاملات عند مستوى 3039.8 نقطة، وذلك بعد أن حقق خلال تعاملات اليوم ارتفاع بقيمة 1.27 %.

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وهناك المؤشر السبعيني إيجي إكس 70 والذي أظهر انخفاض خلال تعاملات اليوم ليستقر بعدها عند مستوى 866.8 نقطة، وذلك بعد أن انخفض بقيمة 0.08%، وأخيرا هناك المؤشر إيجي إكس 100 والذي نجح في الارتفاع خلال تعاملات اليوم حتى استقر عند مستوى 2269 نقطة وذلك بعد أن حقق ارتفاع بقيمة 0.35%.

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