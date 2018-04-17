أسعار الأسمنت تُظهر ارتفاع خلال تعاملات اليوم وسعر الطن من “طرة” يسجل 930 جنيه

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أظهرت تعاملات اليوم في سوق الأسمنت ارتفاعات طفيفة في الأسعار، حيث وصل سعر الطن من أسمنت الشركة العربية للأسمنت المسلح اليوم إلى سعر 930 جنيه وذلك بعد أن كان سعره قبل الارتفاع 920 جنيه، وارتفاع سعر الطن من أسمنت بورتلاند اليوم من 938 جنيه حتى 943 جنيه اليوم.

أما بالنسبة لسعر الطن من أسمنت الشركة القومية للأسمنت الفاخرة فقد ارتفاع سعره خلال تعاملات اليوم من 950 جنيه وحتى 1000 جنيه، وسجل سعر الطن من أسمنت سيناء اليوم 908 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من أسمنت قنا، فقد ارتفع خلال تعاملت اليوم من 880 جنيه حتى 905 جنيه.

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ووصل سعر الطن من أسمنت العربية للأسمنت “النصر” خلال تعاملات اليوم 895 جنيه وذلك بعد أن كان سعر الطن قبل الارتفاع يعادل 975 جنيه، وارتفاع سعر الطن من أسمنت السويدي خلال تعاملات اليوم من 880 جنيه إلى سعر 928 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط اليوم، فقد أظهرت تباين ملحوظ خلال التعاملات، حيث وصل سعر الطن من أسمنت القومية “التوفير” خلال تعاملات اليوم إلى 640 جنيه، وسجل سعر الطن من أسمنت حلوان “الواحة” اليوم 648 جنيه، بينما سجل سعر الطن من أسمنت سيناء اليوم 640 جنيه.

وهناك أيضا أسعار الأسمنت الأبيض نقدمها لكم، حيث وصل سعر الطن من الأسمنت الأبيض “سوبر سيناء” خلال تعاملات اليوم إلى 1730 جنيه، وسجل سعر الطن من أسمنت “سوبر رويال المنيا” خلال تعاملات اليوم 1720 جنيه، بينما وصل سعر الطن من أسمنت حلوان المنيا اليوم إلى 1720 جنيه، وهناك الأسمنت الأبيض العادة والذي سجل سعر الطن منه خلال تعاملات اليوم 1780 جنيه.

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