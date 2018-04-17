واردات الأرز ترتفع في يناير الماضي إلى 50.92 مليون دولار

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أظهرت واردات الأرز في يناير عام 2018 ارتفاع ملحوظ بالمقارنة بواردات الأرز خلال نفس الفترة من العام السابق 2017، حيث سجلت الواردات ارتفاع ملحوظ بقيمة 9.9% لتصل إلى 50.48 مليون دولار بعد أن كانت قيمتها 45.92 مليون دولار، هذا وفقا للتقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.

الجدير بالذكر أن إعلان وزارة الري خلال الفترة الأخيرة عن تقليل المساحة المزروعة من الأرز قد تسبب في إثارة الخوف والزعر بين الجميع، حيث من المتوقع مع قلة المعروض من الأرز في السوق أن ترتفع أسعاره بشكل كبير، هذا بجانب إحتمال قيام التجار بتخزينة وإحتكارة.

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وكانت وزارة الري قد أعلنت هذا العام عن قرارها بخصوص تخفيض المساحة المزروعة أرز إلة 724 ألف و200 فدان بعد أن كانت 100 ألف فدان من قبل، وذلك بالنسبة لمحافظات الوجه البحري، بينما قد تم حظر زراعة الأرز هذا العام في أي من محافظات الوجه القبلي، وجاء هذا القرار بالتعاون مع وزارة الزراعة.

ويذكر أن المساحة التي تم تحديدها لزراعة الأرز هذا العام قد جاءت بناء على قيمة الحصة المائية المقررة والمتاحة للزراعات في فصل الصيف، حيث تم أخذ السعة التصميمية لشبكة الري في المحافظات في الاعتبار، هذا بجانب المسموح به من التصرفات القصوى خلال فترة أقصى الاحتياجات وذلك من أجل توفير وصلول المياه لجميع الأراضي المزروعة في الأوقات المناسبة وبالكميات المناسبة.

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