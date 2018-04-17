استقرار أسعار الطوب والجبس خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الجبس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 استقرار واضح، حيث سجل سعر الطن من جبس “سيناء” خلال تعاملات اليوم 695 جنيه، بينما وصل سعر الطن من جبس البلاح اليوم إلى 600 جنيه وسجل سعر الطن من جبس السويس اليوم 500 جنيه، أما سعر الطن من أسمنت الدولية فقد سجل خلال تعاملات اليوم 640 جنيه ووصل سعر الطن من أسمنت المعمار اليوم إلى 635 جنيه أما أسمنت القومية فقد سجل سعر الطن منه خلال تعاملات اليوم 515 جنيه.

ويمكن القول أن أسعار الجبس في المحافظات المختلفة تخضع لآليات العرض والطلب، والتي تختلف من محافظة إلى أخرى، هذا بجانب مصاريف النقل مما يتسبب في اختلاف أسعار الجبس من محافظة إلى أخرى، لكن أسعار الجبس بالتأكيد تعتبر من أكثر أسعار مواد البناء ثبات، وذلك بالمقارنة بأسعار مواد البناء الأخرى مثل الأسمنت والحديد، والتي تشهد تقلبات كثيرة في الأسعار.

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هذا وقد شهدت أسعار الطوب أيضا استقرار ملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الألف من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 خلال تعاملات اليوم 4746 جنيه، بينما سجل سعر الألف من الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سم خلال تعاملات اليوم 550 جنيه، ووصل سعر الألف من الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم اليوم 3729 جنيه، أما بالنسبة لسعر الألف من الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 630 جنيه.

ووصل سعر الألف من الطوب الطفلي25×12×6.5 سم خلال تعاملات اليوم إلى 495 جنيه، أما بالنسبة لسعر الألف من الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 فقد سجل خلال تعاملات اليوم 918 جنيه، وهناك سعر الألف من الطوب الرملي الوردي 25×12×6 والذي وصل خلال تعاملات اليوم إلى 839 جنيه.

الجدير بالذكر أن الارتفاعات النسبية التي طرأت على أسعار الطوب مؤخرا قد جاءت بعد القرارات الحكومية الأخيرة والتي جاءت بخصوص رفع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات، ومن المتوقع من قبل عدد من الخبراء أن تشهد الأسعار خلال الفترة القادمة استقرار ملحوظ دون ارتفاع جديد.

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