استقرار أسعار الحديد في السوق اليوم والطن من حديد “عز” يسجل 12550 جنيه

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أظهرت تعاملات الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 17 أبريل 2018 استقرار واضح في الأسعار، حيث وصل سعر الطن من حديد عز خلال تعاملات اليوم إلى 12550 جنيه، وسجل سعر الطن من حديد بشاي اليوم 12530 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من حديد المصريين فقد سجل خلال تعاملات اليوم 12540 جنيه.

وهناك حديد الجيوشي والذي سجل سعر الطن منه خلال تعاملات اليوم 12400 جنيه، وكذلك حديد مصر ستيل والذي وصل سعر الطن منه خلال تعاملات اليوم إلى 12400 جنيه وأيضا وصل سعر الطن من حديد العتال خلال تعاملات اليوم إلى 12500 جنيه.

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ووفقا للتعاملات اليوم في السوق، فقد وصل سعر الطن من حديد المراكبي اليوم إلى 12430 جنيه وسجل سعر الطن من حديد عطية خلال تعاملات اليوم 12500 جنيه أما بالنسبة لسعر الطن من حديد العشري، فقد وصل خلال تعاملات اليوم إلى 12400 جنيه.

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