بداية تعاملات اليوم في البورصة تظهر ارتفاع جماعي في المؤشرات

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أظهرت تؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، حيث سجل المؤشر “إيجي إكس 30” ارتفاعات اليوم ليستقر بعدها عند مستوى 17839 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.21%.

وهناك المؤشر “إيجي إكس 50” والذي أظهر ارتفاعات خلال تعاملات اليوم استقر بعدها عند مستوى 3043 نقطة، وكانت الارتفاعات التي سجلها المؤشر خلال تعاملات اليوم 0.31%.

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أما بالنسبة للمؤشر “إيجي إكس 70” فقد استقر مع بداية تعاملات اليوم عند مستوى 869 نقطة، وذلك بعد حقق ارتفاعات خلال تعاملات اليوم بقيمة 0.14%، وهناك المؤشر “إيجي إكس 100” والذي استقر خلال تعاملات اليوم عند مستوى 2267 نقطة وذلك بعد الارتفاعات التي حققها خلال تعاملات اليوم بقيمة 0.14%.

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