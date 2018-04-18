ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه

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أعلن البنك المركزي اليوم خلال أحدث البيانات الرسمية الصادرة عنه عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال التعاملات أمام الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم إلى 17.6474 جنيه للشراء وسعر 17.7474 جنيه للبيع، وبالتالي فإن قيمة الارتفاع التي سجلها الدولار خلال تعاملات اليوم عادلت قرش واحد.

أما بالنسبة لتعاملات اليورو الأوروبي أمام الجنيه اليوم، فقد ارتفع سعر اليورو بقيمة 9 قروش خلال التعاملات ليصل سعر اليورو اليوم 21.8051 جنيه للشراء وسعر 21.9340 جنيه للبيع، في حين أن الارتفاعات التي طرأت اليوم على سعر الجنيه الإسترليني سجلت 24 قرش، حيث وصل سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم إلى 25.2728 جنيه للشراء وسعر 25.4231 جنيه للبيع.

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أما بالنسبة لسعر الفرنك السويسري، فقد سجل ارتفاعات اليوم بقيمة قرشين، ليسجل خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه 18.3140 جنيه للشراء وسعر 18.4254 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني ارتفاع اليوم بقيمة 3 قروش، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه، ليصل سعر ال100 ين اليوم 16.4759 جنيه للشراء وسعر 16.5739 جنيه للبيع.

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