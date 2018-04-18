استقرار أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه

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أعلن البنك المركزي اليوم خلال أحدث البيانات التي قام بإصدارها عن استقرار أسعار العملات العربية، وذلك خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2018 أمام الجنيه المصري، حيث ذكر المركزي خلال التقارير اليوم أن سعر الريال السعودي قد سجل خلال تعاملاته أمام الجنيه 4.70 جنيه للشراء وسعر 4.72 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه إلى 58.76 جنيه للشراء وسعر 59.13 جنيه للبيع، أما بالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 4.79 جنيه للشراء وسعر 4.82 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال القطري خلال التعاملات اليوم إلى 4.83 جنيه للشراء وسعر 4.87 جنيه للبيع

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وأخيرا هناك الدينار الأردني والذي سجل خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه 24.80 جنيه للشراء وسعر 25.06 جنيه للبيع، وذكرت بيانات المركزي اليوم أيضا ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه.

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