الأدوات المكتبية: نسبة الفوانيس محلية الصُنع في الأسواق ترتفع إلى 90%

Advertisements

أعلن نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية التابع للغرفة التجارية في القاهرة “بركات صفا” اليوم خلال مجموعة من التصريحات أن نسبة تصنيع الفوانيس المحلية استعدادا لشهر رمضان تصل إلى 90%، حيث ارتفعت تلك النسبة مؤخرا نتيجة القيود التي وضعتها الدولة حول عملية استيراد الفوانيس من الخارج.

وبعدما نجحت الفوانيس المحلية في الاستحواذ على إعجاب المواطن المصري، فإن نسبة الإقبال على شرائها قد ارتفع مؤخرا بشكل كبير، هذا ويمكن القول أن الصناعة المحلية للفوانيس قد تقدمت بشكل كبير واستطاعت الوقوف في وجه الفوانيس المستوردة من الخارج.

Advertisements

هذا ويمكن ملاحظة نسبة قليلة من الفوانيس المستوردة من الخارج في السوق المصرية، خلال الاستعداد لشهر رمضان الكريم، ومن بين تلك الفوانيس، هناك فانوس تم تصميمه على هيئة اللاعب المصري الشهير “محمد صلاح” وذلك بعد الشهرة الواسعة والجوائز الكثيرة التي حصدها اللاعب مؤخرا.

اقرأ أيضا: