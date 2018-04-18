أسعار إيجار متر المحال التجارية في منطقة شبرا مصر بعد الارتفاعات الأخيرة

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ارتفعت أسعار المحال التجارية في منطقة شبرا مصر خلال الفترة الأخيرة وذلك بالمقارنة بالأسعار فيما سبق، حيث تعتبر منطقة شبرا مصر من أكثر المناطق إقبالا من قبل المواطنين للشراء والتأجير فيها، فنجد أنه من الصعب العثور على محل صالح للإيجار أو التمليك في تلك المنطقة.

ونقدم لكم اليوم ومن خلال موقعنا، موقع مصر 365 أسعار الإيجار لمتر المحال التجارية في منطقة شبرا مصر، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار:

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سعر الإيجار لمتر المحال في شارع خلوصي “كامل التشطيب” يتراوح ما بين 1000 و 1100 جنيه شهريًا. سعر الإيجار لمتر المحال التجارية في شارع شبرا مصر “كامل التشطيب” يتراوح ما بين 1100 و 1300 جنيه شهريًا. سعر الإيجار للمحال التجارية في شارع خلوصي “كامل التشطيب ومساحته 70 متر” حوالي 70 ألف جنيه شهريا. سعر الإيجار للمحال التجارية في شارع شبرا مصر “كامل التشطيب ومساحته 120 متر” حوالي 140 ألف جنيه شهريا.

وأعلن صاحب مكتب الهدير للتسويق العقاري “عماد علوان” خلال مجموعة من التصريحات، أن الارتفاع الملحوظ في نسبة الكثافة السكانية في منطقة شبرا مصر هو السبب الرئيسي وراء الإقبال الشديد على التأجير في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار التأجير فيها، مضيفا أن هذا يجعل تلك المنطقة حالة خاصة.

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