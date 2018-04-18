الحكومة المصرية تنتهي من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي

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أعلنت خبير أسواق المال الدكتورة “نور الشرقاوي” خلال مجموعة من التصريحات عن انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ ما يقرب من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي قد بدأته الحكومة نوفمبر 2016 بقرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف للدولار.

وضم برنامج الإصلاح الاقتصادي العديد من التشريعات الهامة على رأسها “خرائط الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به وتعديلات قانون سوق رأس المال وبرامج الطروحات الحكومية بالبورصة وتعديلات فانون الشركات وقانون الخدمة المدنية والضريبة العقارية وضريبة الخدمة المضافة وضريبة المبيعات”.

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هذا وأضافت خلال التصريحات أيضا الانتهاء من حوالي 70% من البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات القومية، هذا بجانب الإصلاحات التي تحاول الحكومة القيام بها في قطاع الأعمال العام والتي تقوم من خلالها بالعمل على إصلاح 51 هيئة عامة، مشيرة خلال التصريحات أن بداية الحكومة كانت من الخطوات الصعبة.

كما ذكرت خلال التصريحات أن باقي مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب أن تتخذها الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وهي “الاستمرار في إجراءات إصلاحات البنية التشريعية وأيضا رفع الدعم عن الوقود حتى يتساوى سعره مع سعر التكلفة وإعداد مجموعة من البرامج الموازية لتحقيق التنمية المستدامة”، ولذا يمكن اعتبار برنامج الإصلاح الذي تقوم به الحكومة بمثابة إعادة هيكلة للاقتصاد المصري.

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