وزارة الاستثمار تعلن عن توافر 98 فرصة استثمار في الصناعات الغذائية

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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن توافر 98 فرصة استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية ضمن الخريطة الاستثمارية، وكان من بين الفرص الاستثمارية المتاحة مشروع خاص بإنتاج العسل الأسود بواسطة عدد من الطرق المختلفة.

وذكرت الوزارة خلال التقرير الذي قامت بنشره أن حوالي 360 طن من العسل الأسود هي الطاقة الإنتاجية التي تم إقتراحها لهذا المشروع، كما ذكر التقرير أيضا توافر جميع المستلزمات والمواد الخام اللازمة للمشروع منها “حامض الستريك وقصب السكر الذي تم تقشيره وتجهيزه وبرطمانات التعبأه بعوبات 700 مليجرام”.

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هذا بجانب توضيح المعدلات والآلات الرئيسية التي يحتاج إليها هذا المشروع، وهي عبارة عن “حالة تركيز 5.1 أطنان اندر فاكيوم ومجموعة من فلاتر الترشيح وطلمبات سحب وماكينة تعبئة نصف آلي وجزان تجميع وتبريد وغلاية نصف طن بخار وميزان طبلية”.

وأوضح التقرير كذلك مصادر الطاقة التي يحتاج إليها المشروع، كما أشار إلى الاستهلاك السنوي للكهرباء 4.86 م و س، وكذلك الاستهلاك السنوي للغاز 24000 م3 والاستهلاك السنوي للمياه 400 م3، وأوضحت الوزارة مساحة الأرض الخاصة بالمشروع والتي تصل إلى 400 م2 ، مضيفة أنها تقع في المنطقة الصناعية بالداخلة لمحافظة الوادي الجديد، وأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي جهة الولاية للمشروع.

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