وزير الإسكان يسلم عقود 5 آلاف وحدة سكنية للمستحقين بمشروع الإسكان الاجتماعي بالسادات

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” اليوم بتسليم 5 آلاف وحدة سكنية في حي الزيتون تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي في 250 عمارة بمدينة السادات، وشهدت فعاليات التسليم فرحة غامرة أصابت الفائزين بالوحدات السكنية.

وأعلن وزير الإسكان خلال عملية التسليم، أن اليوم هو موعد تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من الأهالي، وتقع الوحدات السكنية في حي الزيتون المقام على 70 ألف فدان في منطقة تم إزالة التعديات عليها منذ فترة 3 سنوات، وبالتالي يمكن للمستحقين الاستفادة من الأرض، من خلال المشروعات الخدمية والتنموية أو من خلال الوحدات السكنية.

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كما أشار وزير الإسكان إلى المنطقة 25 والتي يتم حاليا تنفيذ 700 وحدة سكنية فيها ضمن 35 عمارة، كما تقوم الوزارة بالإعداد لطرح وحدات سكنية في 273 عمارة بإجمالي 5460 وحدة سكنية في حي النور، وكذلك الوحدات التي تم الانتهاء منها في المناطق السكنية وتسليم المُخصص منها وتصل أعدادها إلى 4280 وحدة سكنية في 214 عمارة.

وأعلن وزير الإسكان كذلك عن التطورات التي حققتها الوزارة فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية التي تم انشائها في حي الزيتون، حيث انتهت الوزارة من انشاء سوق تجارية وحضانة، وتقوم الوازارة حاليا بالانتهاء من تشطيب الوحدة الصحية والمدرسة.

كما عملت الوزارة أيضا على ربط السكان بالمدينة من خلال وسائل النقل الجماعي والتي تمثلت في الميكروباصات، وذلك خلال الفترة التي تسبق توفير 150 أتوبيس يتم تشغيلها في المدن الجديدة للعمل على خدمة السكان في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بالمشروعات الخدمية في المنطقة 25، فقد استطاعت الوزارة خلال الفترة الأخيرة تنفيذ الحضانة والوحدة الصحية، ويتم حاليا الانتهاء من تشطيب المدرسة، وكذلك ملعب ثلاثي وسوق تجارية، وتستعد الوزارة لإنشاء مدرة أخرى، وأكد الوزير أن الوزارة قد انتهت بالفعل من المشروعات الخدمية في المنطقتين 7 و16.

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