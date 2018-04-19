البنك العقاري: محفظة القروض ترتفع خلال ال3 أشهر الأخيرة بقيمة 1.6 مليار جنيه

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أعلن رئيس البنك العقاري المصري “عمرو كمال” خلال مجموعة من التصريحات أن محفظة البنوك والتسهيلات المنتظمة في البنك العقاري قد شهدت ارتفاعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بقيمة مليار و600 مليون جنيه، حيث وصلت قيمتها بعد الارتفاعات إلى 9 مليارات جنيه، وذلك عن طريق العملاء الجدد.

حيث أشار رئيس البنك العقاري إلى العملاء الجدد مؤكدا أن البنك لم يسبق له التعامل معهم من قبل، وهناك أنشطة متعددة للتعامل حاليا مثل تخزين الحبوب وصناعة الصلب وإنتاج الأسمدة وتجارة وتوزيع الأدوية وتجارة خلط الأسمنت، ويقوم البنك حاليا بإعداد دراسة لمشروع شراء سفينة بترولية لواحدة من شركات قناة السويس.

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بينما ارتفعت ودائع البنوك خلال ال6 أشهر الأخيرة بقيمة 6 مليارات جنيه، وبالتالي فقد وصلت قيمة الودائع بعد الارتفاعات تلك إلى 30 مليار جنيه، كما تمكن البنك خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من بيع أصول عددها 224 قدرت قيمة الأرباح البيعية لها 900 مليون جنيه وسجل عائد الأرباح 70%.

كما يقوم البنك بالعمل على استكمال شبكة نظم المعلومات الجديدة والانتهاء منها بحلول أكتوبر القادم، لكي تربط بين فلسطين والأردن ومصر، كما تمكن البنك خلال الفترة الأخيرة من جذب مجموعة من القيادات المصرفية التي تتميز بالكفاءة العالية، وكذلك الحرفية التي تؤهلها لقيادة قطاعات البنك المركزي، ويصل أعداد القيادات إلى 15 قيادة، ويأتي هذا ضمن خطة تطوير منظومة البنوك الإدارية التي يتم العمل عليها حاليًا.

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