تباين ملحوظ في مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

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شهدت بداية تعاملات البورصة اليوم الخميس 19 أبريل 2018 تباين ملحوظ في المؤشرات، حيث انخفض المؤشر “إيجي إكس 30” خلال بداية التعاملات اليوم ليستقر عند مستوى 17701.5 نقطة، وسجلت نسبة الانخفاض خلال التعاملات 0.02%.

بينما أظهر المؤشر “إيجي إكس 50” خلال التعاملات اليوم انخفاض خلال التعاملات، ليستقر بعد الانخفاض خلال التعاملات عند مستوى 3007 نقطة، وسجلت قيمة الانخفاض 0.03%.

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أما بالنسبة للمؤشر “إيجي إكس 70” فقد سجل اليوم ارتفاع خلال التعاملات ليستقر عند مستوى 861 نقطة، وسجلت قيمة الارتفاع خلال التعاملات 0.17%، وهناك المؤشر “إيجي إكس 100” والذي قد ارتفع خلال تعاملات اليوم ليستقر بعدها عند مستوى 2259 نقطة، حيث وصلت نسبة الارتفاعات اليوم إلى 0.17%.

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