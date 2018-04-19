استقرار أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه

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أعلن البنك المركي اليوم الخميس 19 أبريل 2018 خلال أحدث البيانات عن استقرار أسعار العملات الأجنبية خلال التعاملات أمام الجنيه، حيث وصل سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم إلى 4.70 جنيه للشراء وسعر 4.72 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم إلى 58.76 جنيه للشراء وسعر 59.13 جنيه للبيع، أما بالنسبة لسعر الدرهم الإمراراتي، فقد وصل اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه إلى سعر 4.79 جنيه للشراء وسعر 4.82 جنيه للبيع.

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وهناك الريال القطري والذي وصل خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه إلى سعر 4.83 جنيه للشراء وسعر 4.87 جنيه للبيع، أما بالنسبة للدينار الأردني، فقد سجل اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه نحو 24.80 جنيه للشراء وسعر 25.06 جنيه للبيع.

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