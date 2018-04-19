استقرار أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه

Advertisements

ذكر البنك المركزي اليوم خلال أحدث البيانات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال التعاملات أمام الجنيه، حيث سجل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه سعر 17.6474 جنيه للشراء وسجل سعر 17.7474 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه سعر 21.8051 جنيه للشراء وسعر 21.9340 جنيه للبيع، أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد سجل خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه سعر 25.2728 جنيه للشراء وسعر 25.4231 جنيه للبيع.

Advertisements

ووصل سعر الفرنك السويسري خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه إلى 18.3140 جنيه للشراء وسعر 18.4254 جنيه للبيع، أما بالنسبة لسعر الين الياباني، فقد سجل ال100 ين اليوم خلال التعاملات أمام الجنيه سعر 16.4759 جنيه للشراء وسعر 16.5739 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا: