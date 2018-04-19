موديز تؤكد: اقتصاد روسيا قادر على مواجهة العقوبات الأمريكية

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أعلنت وكالة مودين للتصنيفات الائتمانية خلال التقارير الأخيرة التي نشرتها، أن أحدث العقوبات التي تم فرضها على روسيا من قبل الولايات المتحدة لن تؤثر على اقتصادها بشكل كبير، مضيفة أن الفضل في هذا يرجع إلى قوة الوضع المالي الخارجي والعالم لروسيا.

لكن من المؤكد أن تلك العقوبات ستترك أثر سلبي على مجموعة من الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين، وذلك سيكون من الناحية الائتمانية، وستكون شركة روسال العملاقة لصناعة الألومنيوم من أكثر الجهات المتأثرة بهذه العقوبات.

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هذا وأضافت التقارير كذلك أن الخسائر الائتمانية يمكن استيعابها عن طريق الأرباح الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات، وقد جاءت تقارير موديز متفقة مع تقارير فيتش، مشيرة إلى تأثير العقوبات الأمريكية، والتي ستعمل على كبح تقدم الاقتصاد الروسي، هذا بجانب تأخر نمو الشركات المستهدفة بتلك العقوبات.

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري بفرض مجموعة من العقوبات على سبعة من كبار رجال الأعمال في روسيا، حيث جاءت العقوبات على 12 شركة تقع تحت سيطرة رجال الأعمال، هذا بجانب عدد من المسئولين الحكوميين الكبار “17 مسؤول”، وقد جاء رد موسكو باعتبار العقوبات غير قانونية وأنها ستقوم بالرد على ذلك.

وجاءت تصريحات النائب الأول للرئيس لدى موديز “كريستين ليندو” تشير إلى التقييم الائتماني السيادي لروسيا والذي تم تصنيفه خلال تلك الفترة عند Ba1 مع نظرة إيجابية للمستقبل، مؤكدة أن هذا الوضع يؤهل الاقتصاد الروسي إلى التغلب على الآثار السلبية التي ستسببها العقوبات الجديدة.

هذا وأضافت أيضا أن الحكومة ستتمكن من إعادة بناء المدخرات المالية من جديد وذلك مع الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على أسعار النفط، إلا أن إحتمال حجب كيانات روسية عن الأسواق العالمية للمال خلال فترة معينة يمثل خطر محتمل يواجه التقييم الائتماني الروسي.

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