أسعار الشقق السكنية بمنطقة شبرا مصر بعد الارتفاعات الأخيرة

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ارتفعت أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ في منطقة شبرا مصر، خاصة أسعار الوحدات السكنية، حيث تعتبر الوحدات السكنية هي الأعلى من حيث الأسعار في سوق العقارات، خاصة في منطقة شبرا بالمقارنة بالأسعار في المناطق الأخرى.

الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في منطقة شبرا بالمقارنة بأسعار الوحدات في المناطق المحيطة يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على المنطقة، حيث يرتفع السعر بازدياد الإقبال والطلب، وننقل لكم من خلال موقعنا، موقع مصر 365 أسعار تمليك الشقق السكنية في شبرا بعد الارتفاعات الأخيرة والتي جاءت كالتالي:

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سعر متر الشقة بالشوارع الرئيسية بمنطقة شبرا مصر كاملة التشطيب يتراوح ما بين 9000 وحتى 12000جنيه. سعر متر الشقة بالشوارع الجانبية بمنطقة شبرا مصر كاملة التشطيب يتراوح م ابين 6000 وحتى 8000 جنيه. سعر متر الشقة بالوارع الفرعية بمنطقة شبرا قديمة الإنشاء يتراوح ما بين 5000 وحتى 6000 جنيه. سعر الشقة كاملة التشطيب في شارع شبرا مصر مساحة 120 متر مربع يصل إلى مليون جنيه. سعر الشقة السكنية بالشوارع المتفرعة من شارع خلوصي منطقة شبرا مصر مساحة 100 متر تشطيب سوبر لوكس يصل إلى 700 ألف جنيه. سعر الشقة بشارع شبرا مصر كاملة التشطيب بمساحة 150 متر يصل إلى مليون و650 ألف جنيه.

وخلال التصريحات التي قام بها صاحب مكتب الهدير للتسويق العقاري “عماد علوان”، أن الإقبال الكثيف من قبل المواطنين من جميع فئات المجتمع على منطقة شبرا مصر يجعلها مميزة بالمقارنة بالمناطق الأخرى، وأن هذا الإقبال لا يتأثر مطلقا على الرغم من الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار العقارات في المنطقة.

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