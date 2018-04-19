الصادرات والواردات: 2.2 مليار دولار صادرات مصر خلال شهر مارس الماضي

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بياناً رسمياً عن شهر مارس 2018، حيث ارتفعت صادرات مصر الغير بترولية خلال شهر مارس الماضي نحو 7% بقيمة 136 مليون دولار، لتسجل 2.223 مليار دولار، مقارنة بشهر مارس لعام 2017 فقد سجلت حوالي 2.087 مليار دولار.

كما أكد اللواء” إسماعيل جابر” الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية على الصادرات والواردات، أن صادرات مصر الغير بترولية قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً لعدد من المجموعات الدولية، ومن أهمها دول جامعة الدول العربية، حيث بلغت قيمتها 869 مليون دولار، ثم يليها مجموعة الإتحاد الأوروبي بقيمة وصلت إلى 634 مليون دولار، وتأتي مجموعة دول أفريقيا في المرتبة الثالثة مسجلة 116 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 108 ملايين دولار، بينما حققت باقي دول العالم قيمة بلغت 496 مليون دولار.

Advertisements

وأشار “جابر” أن أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر الغير بترولية، والتي قد سجلت صادرات بقيمة 360 مليون دولار، كما أضاف أن محصول “البرتقال المصري” يأتي على قائمة السلع الأكثر تصديراً، ثم تليه البطاطس الطازجة والفراولة المجمدة، بالإضافة إلى الأجبان المعالج بالحرارة، ويأتي بعدها اليوسفي، وتبغ الشيشة، وعدد من أنواع الخضار المحفوظ.

ويأتي البصل المصري الطازج في المرتبة الثامنة، والذي يعد من أهم 20 سلعة غذائية، يأتي بعده مباشرة “سكر القصب”، ثم “سكر البنجر” ، ثم يأتي بعده “التمر الطازج”، والفول السوداني، وكميات من الخضر المجمدة، ويأتي بعد ذلك عصائر الفواكه والخضر، ويأتي بعد ذلك دقيق القمح والبصلات، والجذور الدرنية، ويأتي بعد ذلك الزيتون المحفوظ.

كما أكد جابر في نهاية حديثه على إحدي القنوات الفضائية، أن المكرونة المصنعة من دقيق عادي، ثم محصول الطماطم الطازجة قد جاءت في نهاية قائمة أهم صادرات مصر الغير بترولية لشهر مارس 2018.

اقرأ أيضاً: وزارة التموين تعلن توزيع مليون شنطة رمضانية مجانًا بجميع المحافظات