وزيرة الاستثمار: شركات أمريكية ترغب في ضخ استثمارات بمصر

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أكدت الدكتورة “سحر نصر” التي تشغل منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال حضورها اجتماعات فصل الربيع السنوية التي تتم في العاصمة الأمريكية واشنطن، أنها التقت بمجموعة من كبار الشركات الأمريكية والتي ترغب في الاستثمار بمصر.

كما قامت الوزيرة بإستعراض أهم ما أنجزته الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أكدت أن الحكومة تسعى دائماً إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص لأنها تعد عامل أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل والحد من الفقر، ولهذه الأسباب تسعى مصر في تنفيذ الكثير من الإصلاحات الاقتصادية.

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كما أشارت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، قد أطلقت خريطة مصر الاستثمارية، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، وتتضمن هذه الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في شتى المجالات على مستوى الجمهورية، وتدعو وزارة الاستثمار الشركات الأمريكية الإطلاع على أهم الفرص الاستثمارية في مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد.

كما أشادت الوزيرة بعدد من الشركات الأمريكية التي قامت بتوسيع نشاطها في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية ومن أهمها شركة مارس، وجنرال إليكتريك، وهانيويل.

وخلال هذا اللقاء أبدت شركات أمريكية رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة، معربين عن سعادتهم حيال الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوسيع بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية.

كما قامت الوزيرة بعقد عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الأمريكية، حيث أكد “سامي رزق” الذي يشغل منصب رئيس شركة “ميراسكو” عن نيته في الاستثمار في مصر، وأن يستفيد من قانون الاستثمار الجديد والإصلاحات المؤسسية التي قامت به الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

كما أشاد “هشام فهمي” ممثل غرفة التجارة الأمريكية، بالدور الذي يقدمه مركز خدمات المستثمرين في مصر، مؤكداً أنه قد يسر على المستثمرين إنهاء كافة الإجراءات في مكان واحد دون اللجوء إلى عدة أماكن لخروج التراخيص اللازمة كما كان الأمر سابقاً.

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