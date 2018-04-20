الأسعار تقفز بتكاليف تشغيل وقود وزيوت السيارات

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ارتفعت مخصصات وقود وزيوت سيارات الركوب ، بواقع 88% في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018/ 2019 ، حيث وصلت المخصصات إلى 348 مليون جنيه في الموازنة الجديدة ، وذلك مقابل 185 مليونا في موازنة العام المالي الحالي ، بزيادة قدرها 163 مليون جنيه .

وخلال العام المالي السابق ، بلغت المخصصات نحو 157 مليون جنيه ، وذلك مقابل 128 مليونا في العام المالي 2015/ 2016 ، و 124 مليونا في العام المالي 2014/2015 .

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والسبب الرئيسي وراء تفاقم المخصصات ، عائد إلى موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرا ، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات .

والمخصصات تتوزع بين بندين رئيسيين ، هما المواد البترولية والغاز ، إضافة إلى مواد التزييت والتشحيم ، حيث بلغت مخصصات البند الأول 277 مليون جنيه ، في موازنة العام المالي المقبل ، وذلك مقابل 152 مليونا في الموازنة الحالية ، و 125 مليون جنيه في العام المالي السابق ، و 105 ملايين في العام المالي 2015/ 2016 ، إضافة إلى 100 مليون في العام المالي السابق عليه .

وبلغت مخصصات مواد التزييت والتشحيم ، 72 مليون جنيه ، وذلك في موازنة 2018/ 2019 ، مقابل 32 مليونا في موازنة العام الحالي . و بلغت نفقات هذا البند ، 32 مليون جنيه أيضًا خلال العام المالي السابق ، و22 مليونًا في 2015/ 2016 ، و24 مليون جنيه في 2014/ 2015.

أما مخصصات قطع الغيار والمهمات ، فارتفعت في موازنة 2018/ 2019 إلى 2.1 مليار جنيه ، وذلك مقابل 1.2 مليار ، في موازنة العام المالي الحالي ، ومليار جنيه في موازنة العام المالي السابق ، و858 مليون جنيه ، في موازنة 2015/ 2016 ، و806 ملايين جنيه ، فس موازنة العام المالي السابق له .

وتوزعت المخصصات بين قطع الغيار ومواد الصيانة ، وذلك إضافة إلى مواد ومهمات متنوعة . حيث بلغ نصيب قطع الغيار ومواد الصيانة ، في موازنة العام المالي المقبل ، و 1.2 مليار جنيه ، مقابل 722 مليون ، في موازنة العام الحالي ، و 457 مليون جنيه ، في موازنة العام المالي السابق ، و 382 مليون جنيه ، في موازنة 2015/ 2016 ، وذلك إضافة إلى 406 ملايين جنيه ، في موازنة العام المالي السابق عليه .

و بلغت مخصصات بند « مواد مهمات متنوعة » ، 937 مليون جنيه ، وذلك مقابل 573 مليون جنيه حاليا ، و 546 مليون جنيه في موازنة العام المالي السابق ، و 475 مليون جنيه ، في موازنة العام المالي 2015/ 2016 ، و 400 مليون جنيه ، في موازنة 2014/ 2015 .

والموازنة العامة رصدت للعام المالي المقبل ، 2.3 مليار جنيه ، لتكاليف وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل ، وذلك مقابل 1.6 مليار جنيه ، في موازنة العام الحالي ، و 1.5 مليار جنيه ، في موازنة العام السابق ، و 1.4 مليار جنيه ، في موازنة 2015/ 2016 ، و 1.2 مليار جنيه ، في موازنة العام المالي السابق عليه ، و هذه البنود وغيرها ، أدرجت ضمن مشتريات الحكومة من السلع ، خلال العام المالي المقبل ، حيث بلغت 30.2 مليار جنيه ، مقابل 24 مليار جنيه ، في موازنة العام الحالي .