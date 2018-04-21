الحكومة المصرية تجتمع مع صندوق النقد في مايو لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية في مصر

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أعلن صندوق النقد الدولي خلال آخر البيانات الصادرة عنه عن قيامه بعقد مؤتمر رفيع المستوى مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تحت عنوان “النمو الشامل وخلق فرص العمل”، مضيفا أن المؤتمر سوف يعقد في يومي 5 و6 مايو المقبل.

وفي بيان صحفي قام الصندوق بنشره مساء الجمعة بالأمس، فقد جاء المؤتمر المنتظر للإشارة إلى ما حققه الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة من نجاحات، خلال سعيه للاستقرار.

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هذا ويتناول المؤتمر كذلك مجموعة الإصلاحات التي لابد من القيام بها خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، بحيث يشمل جميع شرائح المجتمع، كذلك تلبية احتياجات السكان من خلال خلق فرص عمل على أساس مستدام.

ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن هدف المؤتمر الأول وضع الأولويات العامة التي يمكن من خلالها إصلاح الهيكل وكذلك معالجة التحديات التي تواجه البلاد على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر عدد من كبار صناع السياسات المصريين منهم والدوليين، بجانب عدد من الخبراء، بحيث يتم خلال المؤتمر النظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة والتي تم تطبيقها الفترة الماضية وكذلك تبادل الخبرات، والوصول إلى الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في مصر.

كما أشار البيان إلى المتحدثين في المؤتمر ومنهم ” ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام الصندوق ورئيس الوزراء شريف إسماعيل و طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية”.

وقد عقدت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 اتفاق بخصوص القرض الذي قدمت عليه مصر من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث وافق الصندوق على القرض بعد الاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيتم تطبيقه في مصر.

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