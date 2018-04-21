شهادات الاستثمار ذات العائد المتغير في بنكي الأهلي ومصر تشهد إقبال ضعيف للغاية

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أعلن مديرو فروع بنكي مصر والأهلي خلال مجموعة من التصريحات أن إقبال المواطنين على شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المتغير في الأسبوع الأول من طرحها ضعيف للغاية، هذا بالمقارنة بالإقبال على الشهادات الأخرى ذات العائد الثابت بقيمة 17%.

وكان بنكي مصر والأهلي قد أعلنا عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد متغير، لمدة 3 سنوات، ترتفع قيمة العائد عن سعر إيداع البنك المركزي بقيمة 0.25%، كما ألغا البينكين شهادات العائد الثابت الذي كانت قيمته 17%.

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الجدير بالذكر أن هذا القرار قد جاء من قبل البنكين، لميثل استجابة لقرار المركزي في نهاية مارس الماضي الخاص بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بقيمة 1%، وبالتالي فقد سجلت أسعار الفائدة بعد الانخفاض 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

هذا وقد حدد البنكين على الشهادات الجديدة عائد متغير، بحيث يتغير العائد بصورة دورية وفقا لقرارات المركزي بخصوص أسعار الفائدة والتي يتم إعلانها بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، حيث يتم متابعة قيمة الفائدة كل فترة 6 أسابيع من قبل المركزي، ويتم تحديدها بناء على معدلات التضخم المتغيرة.

وذكر مديرو الفروع خلال التصريحات، أن ضعف الإقبال على الشهادات متغيرة العائد يرجع إلى طبيعة وثقافة العملاء، والذي يفضلون العائد الثابت بحيث يعتبر العائد المتغير بالنسبة لهم غير مضمون، ويشعر العميل أنه مقيد بسعر فائدة متغير وغير مضمون لفترة طويلة، وهي ثلاث سنوات.

حيث تصل أعداد الفائدة الحالية إلى 17%، وهي أسعار من الممكن أن تقل خلال السنوات القادمة في حالة قام المركزي بخفض الأسعار، وتقوم البنوك بالسماح للعملاء باسترداد قيمة أصل الشهادات بعد خصم مبلغ معين قيمة مصاريف، وذلك بعد مرور 6 أشهر على الإيداع.

وبالمقارنة بالإقبال على الشهادات ذات العائد المتغير، فقد أكد مديرو البنوك أن الإقبال على الشهادات ذات العائد الثابت 15% جيد جدا، هذا وترتفع أيضا قيمة الإقبال على شهادات بنك الاستثمار القومي ذات العائد الثابت بقيمة 16.25%.

وتأتي تفاصيل شهادة بنك الاستثمار كالتالي: هي شهادة استثمارية لمدة عام واحد، وتعرف باسم شهادة الاستثمار “ب”، ويقوم البنك بصرف العائد على الشهادة كل فترة ثلاثة أشهر، ويعتبر الإقبال على تلك الشهادة جيد وأفضل من الإقبال على الشهادة ذات العائد المتغير.

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