رشاد عبده: خطط تحديث الصناعة المصرية لا تنفيذ على أرض الواقع

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده حيث أعلن قائلاً “إن تحديث الصناعة المصرية يتوقف على وجود رغبة سياسية حقيقية تظهر سنوياً خطط جديدة من أجل تطوير وتحديث الصناعة لكنها لا تنفذ على أرض الواقع”.

وتابع الخبير الاقتصادي تصريحاته قائلاً “إن وزير التجارة والصناعة لم يضع خطة من أجل تطوير الصناعة المصرية ولم يتم وضع خطة من أجل زيادة الصادرات المصرية في الخارج”، وأوضح أن الاستثمارات الصناعية المصرية تواجه العديد من التحديات إلى جانب العقبات التي توجه المستثمرين في المجال الصناعي.

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وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمر خلال الفترة الحالية بفترة “عمال التراحيل” حيث أصبح الأهم هو أن يمر اليوم دون وقوع أي مشاكل، بدلاً من العمل على وضع خطة يتم من خلالها متابعة تطور الصناعة المصرية.

وأكد أن هناك غياب لدور وزارة الاستثمار وكذلك وزارة الصناعة والتجارة في العمل على إزالة العقبات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في المجال الصناعي مثل مشكلة العمالة الغير مؤهلة داخل الدولة المصرية.

وأكد أن هناك 23200 مركز تدريب للعمالة في داخل جمهورية مصر العربية ولا يوجد بهم تدريب بشكل فعلي، وأكد أن تطوير الصناعة المصرية في حاجة إلى عمل جاد، وأكد أن هناك العديد من النماذج التي يمكن أن يحتذى بها في كيفية البدء في إجراءات تحديد المجال الصناعي مثل فيتنام وإندونيسيا.

وأكد الدكتور رشاد عبده قائلاً “على الوزارات الاقتصادي أن تتكاتف وتتعاون في مجال حل الأزمات التي تواجه جمهورية مصر العربية”.

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