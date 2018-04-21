عز: اتحاد الغرف التجارية يدرس مع البنوك الاستثمارية طرح المراكز اللوجستية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز حيث أعلن أنه جاري خلال الوقت الراهن التفاوض مع عدد من البنوك الاستثمارية من أجل طرح المراكز والمناطق اللوجستية والتي قد تم تقريرها من قبل مجلس إدارة الاتحاد لإقامة شركة قابضة تتولى العمل على تنفيذ دراسات الجدوى التفصيلية لها.

وقد جاءت تلك التصريحات على هامش اجتماع “مجلس الأعمال المصري السوداني والذي تم عقد فعالياته اليوم، وقد أعلن ان اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبمشاركة خبراء من الدول المختلفة و الوزارات التالية وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، قد تم الانتهاء من إعداد التصميمات الهندسية إلى جانب دراسة الجدوى المبدئية إلى المناطق والمراكز اللوجستية والتي من المقرر أن يتم عرضها غداً على مستشار رئيس الدولة للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب.

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وأضاف أنه سوف يتم العمل على إقامة مناطق ومراكز لوجستية على البوابات في كلا من دولة السودان والدولة الليبية، إلى جانب العمل على إقامة مراكز دولية في الموانئ التالية ميناء سفاجا، وميناء الإسكندرية وميناء بورسعيد إلى جانب العمل على تدشين أربعة مراكز إقليمية من أجل خدمة أكثر من محافظة إلى جانب المحافظات الحبيسة.

وأضاف أنه يتم خلال الفترة الراهنة العمل على إجراء دراسة جدوى من أجل تحديد المناطق اللوجستية في دول الاتحاد الأوراسي أو الدولة الروسية، وقد تم الاتفاق مع البرتغال على استخدام مركز لوجستي تابع إلى احد الشركات البرتغالية والمقام لخدمة دول غرب القارة الإفريقية.

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