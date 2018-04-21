بالفيديو إسماعيل يعلن عن تكلفة المشروعات لربط سيناء بالأرض الأم

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تابع موقع مصر 365 إعلان القناة الفضائية “on live” فيديو لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وقد أعلن خلاله عن المشروعات القومية وكذلك تم التصريح عن تكلفة تلك المشروعات والتي تم إقامتها في محافظة الإسماعيلية.

وقد أشار رئيس مجلس الوزراء المصري أن تكلفة تلك المشروعات والتي تم إقامتها في محافظة الإسماعيلية قد بلغت حوالي اثنين وخمسين مليار جنيه مصري، وأضاف أن جزء من تلك التكلفة قد تم إنفاقه من أجل حفر الأنفاق من أجل ربط منطقة سيناء بالأرض الأم على حسب خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في منطقة سيناء.

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