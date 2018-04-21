وزير قطاع الأعمال يعلن عن خطة شاملة لتطوير شركات الأدوية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي حيث أعلن أن وزارته ليست طرف في عمليات تسعير الدواء، وقد أكد أن مصانع الأدوية فقط هي من تملك الحق في تسعير الدواء ووزارة الصحة والسكان تعد هي الجهة المختصة بتسعير الدواء داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد أن هناك تنسيق وتعاون بين قطاع الأعمال العام وبين وزارة الصحة والسكان في شأن تسعير الأدوية ولكن وزارة الصحة تعد هي المسؤول الأول والأخير عن عملية تسعير الدواء داخل الدولة المصرية.

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وأضاف خالد بدوي قائلاً “جاري في الوقت الراهن إجراء دراسات من أجل تطوير الشركات التابعة إلى الشركة القابضة للأدوية من أجل معرفة أسباب الخسائر التي تتكبدها الشركات خلال الفترة السابقة”، وقد أكد أن الهدف من تلك الدراسات لا يخص تسعير الدواء.

وأشار قائلاً “هدفنا الوقوف على أسباب الخسائر التي ربما تعود لعدة عوامل منها الزيادة في التكلفة النهائية نتيجة تقادم الماكينات التي لم يتم تحديثها منذ سنوات، وأصبح حجم الهالك فيها كبير مقارنة بخطوط الإنتاج في المصانع الحديثة”.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال تقوم بإنتاج ما يقارب من ألف ومائتين صنف من الدواء، وأشار أن هناك مجموعة من الأدوية التي لا يمكن أن يتم إيقاف خطوط إنتاجها حيث أن سوق الدواء المصري في حاجة إليها حتى وإن كان إنتاجها يحقق خسائر كبير مادية في محاولة للعمل على زيادة كفاءة التشغيل للعمل على تقليل الخسائر إلى جانب دراسة أسباب الخسائر في نفس التوقيت.

وأضاف قائلاً “ليس من الضرورة أن تكون جميع الأصناف التي يتم إنتاجها تحقق ربحية حيث أنه من الممكن أن يتم إنتاج عشرة أصناف تخسر وصنف دوائي واحد فقط هو ما يحقق ربحية، وفي النهاية تكون ربحية الشركة، والمهم أن يحصل المواطن المصري على الدواء بسعر مناسب”.

وأضاف أن جميع الشركات التي تتبع وزارة قطاع الأعمال تمتلك أصول ضخمة ومنتشرة في العديد من المناطق الحيوية في محافظات جمهورية مصر العربية وأكد على ضرورة أن يتم نقل مصانع الشركات إلى المناطق الجديدة الصناعية التي قد تم تزويدها بالبنية التحتية والمرافق العامة.

وأكد أن وزارة قطاع الأعمال قد قامت بوضع خطة من أجل استهداف بناء مصانع في المناطق الصناعية التي تمتلكها الوزارة بالفعل ليتم استغلال أراضي المصانع القديمة للعمل على توفير السيولة المالية المطلوبة للتطوير والتحديث.

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