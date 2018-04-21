فخري الفقي يعلن عن موعد زيادة أسعار الطاقة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مستشار صندوق النقد الدولي السابق الدكتور فخري الفقي حيث أعلن قائلاً “أن الحكومة المصرية من المتوقع أن ترفع أسعار الطاقة خلال شهر يوليو مع بداية السنة المالية الجديدة”.

وقد أوضح قائلاً “أن العمل على معالجة الخلل في الجهاز الإداري للدولة من المتوقع أن يكون خلال عشرة سنوات”، وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركة الدكتور فخري الفقي في صالون حزب الوفد.

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وأوضح “أننا لابد أن نزود من إيرادات الدولة المصرية من أجل العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة”، كما أكد على “أننا في حاجة إلى سد الفجوة بين المدخرات التي تعد ضعيفة وبين الطموح والتي تقدر بقيمة خمسة وثمانين مليار جنيه مصري”.

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