مصر توقع اتفاقية قرض بـ 500 مليون دولار مع البنك الدولي لتحسين التعليم الحكومي

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تابع موقع مصر 365 توقيع البنك الدولي مع الحكومة المصرية اليوم الموافق السبت على اتفاقية قرض دولي بقيمة خمسمائة مليون دولار من أجل مشروع دعم إصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية والذي يهدف إلى العمل على تحسين ظروف التعليم والدراسة في نظام التعليم الحكومي المصري.

وقد تم توقيع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعن البنك الدولي المدير الإقليمي المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي أسعد عالم.

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كما حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حافظ غانم رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويجدر هنا الإشارة أن المشروع سوف يستمر لمدة خمسة سنوات ويساهم في عمليات دعم إصلاح التعليم المصري الحكومي من خلال العمل على توسيع إتاحة التعليم والعمل على تطبيق معايير الجودة في مرحلة رياض الأطفال إلى لعدد يقارب من خمسمائة ألف طفل، إلى جانب تدريب خمسمائة ألف من المعلمين وكذلك المسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويهدف المشروع أيضا إلى إتاحة موارد التعليم الرقمي لما يصل إلى مليون ونصف مليون طالب ومعلم إلى جانب الاستفادة من مليوني طالبة وطالب من نظام جديد في تقييم الطلاب وكذلك تأدية الاختبارات.

وقد أعلنت الدكتورة سحر نصر قائلة ” الاستثمار في البشر مفتاح تحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وإننا نرحب بدعم البنك الدولي لتنفيذ برنامجنا القومي الطموح لإصلاح قطاع التعليم، حيث يمثل هذا المشروع فرصة إستراتيجية لتطبيق برنامج الإصلاح. والحكومة ملتزمة التزاما تاما بتطوير نظام التعليم لبناء جيل منتج مؤهل تأهيلا جيدا للعالم التنافسي”.

وأعلن الدكتور طارق شوقي قائلاً ” إن شهر سبتمبر 2018 يمثل إشارة البدء لمسيرة أبنائنا من الطلاب تجاه كونهم أكثر استعدادا لمواجهة الحياة، ويسعدنا أن يشاركنا البنك الدولي في تلك المسيرة، وإن هدفنا هو أن نزود الطلاب بالكفاءات التي يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر”.

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