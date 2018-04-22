تضارب ببيانات الحكومة حول عدد الوحدات السكنية لفئة الإسكان الاجتماعي

تضاربت الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول عدد الوحدات السكنية التي قد تم تنفيذها ضمن برنامج الدولة المصرية للإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة”.
وقد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تنفيذها لما يقارب من مائتين وتسعة وثلاثين ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حتى شهر ديسمبر السابق لعام 2017، بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الدكتور مصطفى مدبولي في تقرير الحصاد السنوي لوزارة الإسكان عن المشروعات والتي قد تم الانتهاء منها خلال العام السابق.
كما أضاف وزير الإسكان أن حوالي مائتين وسبعة وخمسين ألف وحدة سكنية أخرى يتم إعدادهم وهم قيد التنفيذ في مختلف فئات المشروعات السكنية التي تقوم على تنفيذها الوزارة ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها بحلول الثلاثين من شهر يونيو القادم لعام 2018.
وقد أعلنت وكيل أول وزارة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي عن انتهاء ما يقارب من ثلاثمائة واثنين وأربعين ألف شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مع نهاية العام المالي الحالي 2017/ 2018 وبالتحديد في الثلاثين من شهر يونيو القادم.
وقد قامت وزارة المالية المصرية بنشر “إنفوجراف” عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها حول أهم المشروعات الاقتصادي والتي تقوم الحكومة المصرية على تنفيذها مع نهاية العام المالي الحالي والتي تم تحديد عدد من الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذي قد تم الانتهاء من تنفيذ ما يقارب من مائتين وعشرين ألف وحدة سكنية يستفيد مها ما يقارب من 1,1 مليون مواطن مصري.
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