السفير الكندي والملا يبحثان تعزيز التعاون المشترك بقطاع الغاز الطبيعي والبترول

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تابع موقع مصر 365 بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع جيس داتون السفير الكندي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمشروعات المشتركة بين الدولتين التي يمكن أن تسفر في تعزيز الاستثمارات الكندية في مجالات الغاز الطبيعي والثروة المعدنية وقطاع البتروكيماويات والغاز الطبيعي داخل الدولة المصرية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هناك علاقات سياسية واقتصادية متميزة بين كندا وجمهورية مصر العربية قد استمرت لمدة فترة طويلة مما ساهم في العمل على توفير مناخ اقتصادي واستثماري جاذب للاستثمارات الكندية داخل الأراضي المصرية.

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وأضاف أن التعاون الكندي المصري في مجال الثروة المعدنية والبترول يسير تبعاً لخطوات إيجابية جيدة حيث أن هناك العديد من الشركات الكندية التي تعمل خلال الفترة الراهنة داخل الدولة المصرية وقد حققت نجاحات كبيرة في مجال الاستكشافات البترولية وإنتاج الغاز الطبيعي والبترول.

وأشار إلى التعاون مع الجانب الكندي في مجالات الثروة المعدنية والبتروكيماويات إلى جانب التعاون في مجال تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب، وقد أكد السفير الكندي بالقاهرة على الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين وكذلك الشركات الكندية من أجل متابعة الفرص الاستثمارية داخل الدولة المصرية بصفة عامة وفي مجال التعدين والبترول بصفة خاصة.

وأكد السفير الكندي أن الدولة المصرية تمتلك المناخ الجاذب للاستثمار وأوضح أن مجال الاستكشاف والبحث عن الغاز والبترول إلى جانب صناعة البتروكيماويات والتعدين والأسمدة يعدون من أهم المجالات التي تسعى من خلالها الشركات الكندية إلى العمل على تعزيز استثماراتها داخل الدولة المصرية.

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