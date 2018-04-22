المالية تكشف عن موعد سداد أول قسط لـ صندوق النقد الدولي

Advertisements

قال نائب وزير المالية لشئون السياسة المالية “أحمد كجوك”، اليوم الأحد الموافق 22 من أبريل، أن الحكومة المصرية سوف تبدأ في سداد أول قسط من القرض الخاص بصندوق النقد الدولي والذي يقدر قيمته 2,75 مليار دولار، للمؤسسة الدولية خلال شهر مايو من عام 2021، وأكد أن الدولة المصرية قد حصلت على أول شريحة من القرض في شهر 11 نوفمبر من عام 2016، ولتكون فترة سماح سداد القسط أربعة سنوات ونصف.

وأضاف أحمد كجوك في تصريحاته في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، أن الحكومة المصرية سوف تبدأ في سداد قسط القرض الأول والتابع لصندوق النقد الدولي والمقدر قيمته 2,75 مليار دولار على عدد من الدفعات والتي تبتدي من شهر مايو من عام 2021 وحتى خمسة سنوات ونصف، لتنتهي في شهر نوفمبر من عام 2026.

Advertisements

وتضم الاجتماعات الخاصة بالربيع لمجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والمصرفيين المركزيين وكلًا من وزير المالية والتنمية والبرلمانيين و مدراء القطاع الخاص (التنفيذيين) وممثل عن منظمة المجتمع المدني، حتي يقوموا بمناقشة قضايا ذات اهتمام عالمي، وأهم هذه القضايا سبل القضاء على الفقر وتنمية الاقتصاد وفعاليات المعونة وآفاق الاقتصاد العالمي.

ويتم عقد العديد من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وبعض الفعاليات والانشطة الاخرى التي تهتم بالاقتصاد العالمي والتنمية الدولية بنظام المال العالمي، وتمتد الفعاليات الخاصة باجتماعات الربيع لهذا العام بالعاصمة الامريكية “واشنطن” خلال فترة من 16 إلى 22 أبريل من هذا العام الجاري.