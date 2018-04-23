كل ما تريد معرفته عن معارض “أهلاً رمضان”

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تقوم المعارض المتخصصة في السلع الغذائية خلال الفترة قبل شهر رمضان الكريم بعرض العديد من السلع الغذائية بأسعار تنخفض كثيرا عن أسعار السوق، ولهذا فإنها تجذب الكثير من المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع مصر 365 أهم المعلومات التي توفرت لدينا عن معارض أهلا رمضان، والتي تعرض السلع بأسعار منخفضة:

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أهم المعارض التي تم تخصيصها لبيع السلع والمواد الغذائية الرمضانية هو معرض “سوبر ماركت -أهلا رمضان”، ومن المقرر إقامته على أرض المعرض خلال الفترة ما بين 10 مايو وحتى 13 مايو. يقوم جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بجانب 200 شركة عارضة بالمشاركة في المعرض، هذا بالإضافة إلى الشركات التابعة للتموين والزراعة. تعمل نحو 6 وزارات حكومية على تحقيق أفضل النتائج، وذلك من خلال المشاركة فيما بينها، فتقوم بتوفير السلع بأفضل الأسعار وتوفير تأمين رقابي للسلع التي يتم عرضها للمواطنين. تصل قيمة التخفيضات للسلع المعروضة في المعرض ما بين 15 وحتى 20%. يصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية في المعرض إلى 85 جنيه، أما سعر الكيلو من لحوم الدواجن 17 جنيه. شنطة رمضان معروضة للبيع، حيث يتم عرض 450 ألف شنطة رمضانية بسعر 80 جنيه بها جميع السلع الرمضانية، وهناك شنط رمضان المميزة والتي يصل سعرها إلى 110 جنيه. ارتفعت كمية اللحوم المجمدة التي تم ضخها في المعرض هذا العام، فوصلت إلى 2600 طن بالمقارنة بالعام الماضي والذي سجل 2300 طن، أما لحوم الدواجن المجمدة فقد ارتفعت هي الأخرى من 6800 طن العام الماضي إلى 7500 طن هذا العام. بداية المعرض ستكون في يوم 10 مايو القادم، ويستمر المعرض وفقا لدرجة الإقبال عليه من المواطنين. تصل أعداد المعارض التي سيتم إقامتها للسلع الغذائية الرمضانية في مدن ومراكز محافظة الجيزة إلى 12 معرض. المعارض التي ستقام في الجيزة ستبدأ من يوم 5 مايو وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، أي تنتهي في يوم 26 مايو.

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