مخصصات صناديق المعاشات من الموازنة الجديدة تزداد بقيمة 16.5 مليار جنيه

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شهدت مساهمة الخزانة العامة التابعة للعام المالي القادم في صناديق المعاشات ارتفاع بقيمة 16.54 مليار جنيه، هذا بالمقارنة بمساهمة العام المالي الحالي.

حيث ذكرت بيانات الموازنة للعام المالي القادم 2018/2019، أن حجم إجمالي مشاهمة الموازنة العامة لصندوق المعاشات قد ارتفع ليصل إلى 69.04 مليار جنيه، أي ارتفاع بقيمة 31.4%، ذلك بعد أن كانت قيمته في العام المالي الجاري نحو 52.5 مليار جنيه.

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وتبعا لموازنة الهيئة العامة للتأمينات، فإن حجم المساهمات لصندوق التأمينات الاجتماعية المخصصة للعاملين في القطاع الحكومي تقدر بقيمة 34.86 مليار جنيه من إجمالي حجم المساهمات، أما قيمة مساهمات صندوق التأمينات للعاملين في القطاعين العام والخاص فتقدر بنحو 34.17 مليار جنيه.

وقال أحد المصادر التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، أن المساهمات التي يتم تحديدها لصندوق التأمينات من الخزانة العام يتم صرفها في المعتاد على تمويل العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات، حيث تتحمل الخزانة العامة هذه العلاوة.

هذا بجانب ما يتم صرفه على المعاشات الاستثنائية والتي تضم بأنواعها المختلفة، حيث يتم إقرارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بواسطة مانشرته من إقرار وزاري، حيث يستفيد من تلك المعاشات أسر المصابين في الحوادث والشهداء.

وبحسب المصدر، فإن تلك المساهمات تقوم أيضا بتحمل قيمة الزيادة المضافة على المعاشات، والتي لا تتحمله صناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لقانون التأمينات رقم 79 التابع لسنة 1975.

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