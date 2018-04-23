البورصة المصرية: تعطيل العمل يوم الأربعاء القادم

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ذكرت البورصة المصرية في بيان صادر لها، أن يوم الأربعاء القادم الموافق 25 أبريل 2018 إجازة في البورصة، حيث سيتم تعطيل العمل في البورصة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

حيث ذكرت البورصة في البيان الذي قامت بنشره، أن يوم الأربعاء القادم الموافق 25 أبريل 2018 هو إجازة رسمية في قطاعات العمل الخاص والعام، وقد تم إقراره إجازة رسمية أيضا في البورصة المصرية.

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وأضاف بيان البورصة، إستئناف العمل في البورصة المصرية من جديد في اليوم التالي، الخميس الموافق 26 أبريل 2018، بعد انتهاء الإجازة المقررة.

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