وزير البترول: الغاز الطبيعي دخل 9 ملايين وحدة سكنية خلال 38 عاما

Advertisements

شارك المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، اليوم الإثنين ، في فعاليات مؤتمر الإعلان عن مشروع مشترك ، يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي ، من أجل المساهمة في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجا ، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس » ، تحت شعار « نحو طاقة نظيفة من أجل المصريين جميعا » .

حضر المؤتمر ، ميجيل آرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ ، والذي يزور القاهرة حاليا ، والدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، وستيفاني لانفرانشيه ، مدير وكالة التنمية الفرنسية في مصر .

Advertisements

وقال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال كلمته في المؤتمر ، إن الغاز الطبيعي ، أصبح مصدر الطاقة الأولية الأمثل ، لتلبية الطلب المحلي المتزايد ، على الطاقة ، موضحا أن الاعتماد على استخدام الغاز في القطاعات الحيوية بمصر ، تزايد ، وفي مقدمة هذه القطاعات ، « القطاع المنزلي ، النقل ، الصناعة ، الكهرباء ، والبتروكيماويات » .

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال كلمته في المؤتمر ، أن قطاع البترول ماض بقوة وعزم ، في تنفيذ استراتيجيته ، للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي ، إلى أكبر عدد من الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى توصيل نحو 8.6 مليون وحدة سكنية ، منذ بدء النشاط في العام 1980 وحتى الآن .

وزاد المهندس طارق الملا ، قائلا إن نحو 30% من إجمالي الوحدات السكنية ، التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها ، أنجزت خلال السنوات الأربع الماضية ، وذلك بواقع 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات ، لافتا إلى أن وزارة البترول ، تستهدف التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي ، لتغطي جميع مناطق الجمهورية ، وذلك استكمالا لبرنامج عملها الطموح .

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الدولة مهتمة للغاية ، بمشروع توصيل الغاز للمنازل ، باعتباره مشروعا قوميا استراتيجيا ، من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين ، من خلال ما يتميز به من خدمة حضارية وفوائد اقتصادية وبيئية متعددة ، يستفيد منها الدولة والمواطنون .

ولفت الملا ، إلى أهمية الشراكة والعمل مع شركاء التنمية لمصر ، من المؤسسات الدولية المانحة ، في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، من خلال مساهمتها في توفير جانب من التمويل اللازم للتنفيذ ، ممثلا في تقديم منحة من الاتحاد الأوروبي ، بقيمة 68 مليون يورو ، تساهم في توفير جانب من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجا، ويستفيد منها نحو 500 ألف أسرة من ذوي الدخول المنخفضة ، ويتم وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي .

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية ، قائلا إن المنحة تشمل الدعم الفني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصري ، عن طريق دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ، الذي أنشيء مؤخرا ككيان مستقل ، وهو الأمر الذي يساهم في المضي قدما ، نحو تحرير سوق الغاز ، و جذب استثمارات هائلة ، في مجال أنشطة الغاز الطبيعي .

كما تتضمن المنحة ، دعم إنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة ، المعروف باسم ERP ، وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس »، وهو أحد الدعائم الرئيسية ، لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ، الذي يهدف لربط القطاع بالكامل ، ككيان واحد ، بغرض تسهيل عمليات اتخاذ القرار .

بدوره ، أشاد المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ، بما شاهده من تطور هائل وتقدم ملموس ، في قطاع الطاقة بمصر ، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي ، يلعب دورا محوريا في مشهد الطاقة بمصر .

وشدد المفوض ، على التزام الاتحاد الأوروبي ، بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة في قطاع الطاقة ، وذلك من خلال إتاحة الدعم المالي والفني لمصر ، من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في القطاع الحيوي المهم .

وزاد المفوض ، قائلا إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة ، سوف يتطور بشكل أسرع في الفترة المقبلة ، وذلك في ضوء توقيع مذكرة تفاهم ، خلال زيارته للقاهرة ، الخاصة بالشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة .

من جانبها ، لفتت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، إلى أهمية مشروع توصيل الغاز الطبيعي ، للأسر الأكثر احتياجا ، وذلك بالتعاون مع وزارة البترول وشركاء التنمية ، كأحد سبل توفير متطلبات الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة .

وأكدت الدكتورة غادة والي ، أن دور وزارة التضامن الاجتماعي ، يتمثل في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالي في هذا الشأن ، بالمناطق الأكثر احتياجا ، من خلال إجراءات عدة تعمل عليها الوزارة ، لاستهداف هذه الأسر ، وإجراء بحث اجتماعي وإعداد خرائط وقواعد بيانات ، بالمناطق المأهولة بالسكان غير القادرين .